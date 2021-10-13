Зеленский призвал Евросоюз предоставить европейскую перспективу Украине

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Очень ожидаем от руководства Европейского Союза и государств-членов смелости и дальновидности в видении Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", - сказал Зеленский.

"Предоставление европейской перспективы Украине, которая разделяет общие с ЕС ценности, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС - логический и ожидаемый шаг. Для достижения этой цели Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами и государствами ЕС", - добавил глава украинского государства.

Верховная Рада призвала признать перспективу членства Украины накануне саммита с ЕС.

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