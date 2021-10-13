У Путина допускают постоянные контакты Нуланд и Козака по Донбассу

В частности, на уровне замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 12 октября.

По его словам, формат переговоров между Нуланд и Козаком может появиться на постоянной основе.

"Ранее существовал формат обмена мнениями вокруг украинского кризиса. Этот формат работал. Американцы консультировались с немцами, французами и нами. Таким образом они получали информацию из первых рук и могли сопоставляться позиции об участниках нормандского процесса. В рамках такого обмена мнениями мы не исключаем такие контакты", - отметил Песков.

Напомним, ранее российское агентство "Интерфакс" писало, что Россия и США обсудят возобновление консультаций по Донбассу.

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