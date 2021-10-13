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Фигуранты «пленок Трухина» не будут привлечены к ответственности, - юрист

13.10.2021 / 16:42
Попытки депутата от «Слуги народа» Александра Трухина захватить власти в бюджетном комитете, завербовав для этого группу заговорщиков среди своих коллег, не будут иметь никаких правовых последствий.

Как пишет Капитал, об этом заявил юрист Ростислав Попович, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».

«Слуги народа» — это сплошной скандал, причем каждый день и каждую секунду. То у нас ДТП какое-то, то у нас еще какие-то пленки, то ляпнут что-то не то, то где-то еще что-то учудят.... В принципе народу, я думаю, уже давным-давно понятно ху из ху во власти. И на пленках Трухина мы ничего нового не увидели и не услышали. Мы же понимали, что внутри партии «Слуга народа» происходит определенные процессы — каждый хочет дорваться до власти, переделить потоки и получить влияние на определенные сферы жизни в стране. Пленки Александра Трухина это лишь еще раз подтверждают», — отметил юрист.

В то же время он сомневается, что участники тайной встречи понесут какое-то наказание.

«Мы не знаем, кто делал эти записи и каким образом их дальше будут использовать... Скорее всего народ просто пошумит и через какое-то время все забудет. Ведь у фигурантов этих пленок всегда будет железобетонное алиби, они будут говорить, что проведите экспертизу, докажите, что это точно мы говорили и так далее. И все же прекрасно понимают, что на сегодняшний день это практически сделать невозможно. Поэтому будет просто очередной скандал, который не закончится уголовным производством. Разве что внутри команды „слуг“ состоятся какие-то рокировки», — предполагает он.

Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.

Попович, Трухин
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