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Минздрав прогнозирует пиковые нагрузки на медицинскую систему с середины ноября

06.10.2021 / 09:04
Минздрав прогнозирует пиковые нагрузки на медицинскую систему с середины ноября
Пиковые нагрузки на систему здравоохранения придутся со средины ноября по средину декабря.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Сейчас несколько регионов находятся в оранжевой зоне. Мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения и по количеству случаев должны прийтись на средину ноября по средину декабря. Это пиковый период, когда мы будем выдерживать максимальные нагрузки именно на систему здравоохранения", - сказал Кузин.

Сейчас, по словам санврача, в первой волне больниц подготовлено 44 тыс. коек, 98% из них с подведенным кислородом. Дополнительно система может предоставить до 70 тыс. коек для больных COVID-19.

По его словам, в Украине должно хватить коечного фонда и кислорода при наихудшем сценарии заболеваемости COVID-19.

За сутки 4 октября в Украине зафиксировано 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 469 856 человек; выздоровели - 2 268 752; летальных случаев - 57 206.

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коронавирус, карантин
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