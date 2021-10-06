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Украина ввела санкции против ряда российских компаний: список

06.10.2021 / 09:45
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний.

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.

Об этом сообщает сайт президента.

Санкции введены против:

Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе)
Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация)
Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация)
Zasshid PTE. LTD (Сингапур)
Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Российская Федерация)
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация)
Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина)

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.

В список попали 33 кандидата в депутаты Госдумы, а также 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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санкции, российские кампании
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