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На Киевщине верующие УПЦ отметили день чудотворной иконы Богородицы «Услышательница»

05.10.2021 / 20:45
На Киевщине верующие УПЦ отметили день чудотворной иконы Богородицы «Услышательница»
Источник: Центр информации УПЦ
Во время богослужения вознесли особую молитву о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах

На Киевщине в селе Фасова сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Услышательница».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, праздничную Божественную литургию в обители возглавил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении сонма архиереев и духовенства.

Во время богослужения вознесли особую молитву о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах.

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с чудотворным образом Богородицы, после чего владыка поздравил насельниц монастыря и паломников с престольным праздником и призвал на всех Божье благословение.

**Икона Божией Матери «Услышательница», которая хранится в женской обители, является списком одноименного образа из афонского монастыря Зограф. В 1990-м году икону передала в храм села Фасова одна из прихожанок тогда еще прихода в честь святителя Николая, в семье которой образ передавался по наследству. После перенесения святыни в храм икона проявила чудотворную силу: по свидетельству очевидцев. потемневшее от времени изображение во время богослужения обновилось.

Источник: Inpress.ua
киевская область, УПЦ, икона Богородицы
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