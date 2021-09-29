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Евросоюз вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения

29.09.2021 / 15:19
Полностью вакцинированы против коронавируса 70% взрослых граждан ЕС, однако в дальнейшем существует угроза возникновения новых штаммов.

Об этом во время своего выступления в Страсбурге в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

"Мы достигли более 70% вакцинации взрослого населения, но опять же не во всех странах одинаковый уровень. И здесь надо говорить обо всем мире. Это значит, что мы должны достучаться до максимального числа людей для того, чтобы предоставить им правдивую информацию, ведь пока есть невакцинированные, существует риск возникновения новых штаммов ", - сказала Кириакидес.

Она также подчеркнула, что "вирусы границ не признают".

По ее словам, пандемия показала, что надо объединить усилия, в частности, в борьбе с распространением ложной информации о коронавирусе и вакцинации.

"Говоря о скептическом отношении к вакцинации и теории заговора, то, конечно, что нет сомнений, что эта проблематика беспокоит всех нас. Однако здесь не может быть универального рецепта. Мы работаем над этой проблематикой. Важно делится научными знаниями, передавать правдивую информацию, ведь мы видим, что штамм Дельта доминирует ", - сказала она.

Напомним, осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проходит в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате.

Осенняя сессия сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, вопросах, связанных с изменением климата и миграции.

Источник

вакцинация, ЕС
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