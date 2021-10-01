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Лукашенко: Мы с Путиным создадим союз прочнее государства

01.10.2021 / 11:16
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что они с главой РФ Владимиром Путиным "достаточно умны" для создания союза, который будет прочнее "унитарного образования".

Об этом свидетельствует видео-интервью Лукашенко в Telegram, которое беларусские провластные СМИ называют "интервью для CNN"

Прямая речь: "Мы с Путиным, и руководство Беларуси и России в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования".

При этом Лукашенко отрицает, что Россия таким образом поглотит Беларусь, и называет это "выдумкой коллективного Запада".

Он сообщил также, что Беларусь давно является "форпостом союзного государства" с Россией, и в стране на западном направлении создана единая с РФ армия, основой которой являются беларусские военные.

"И в случае конфликта нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать", - заявил Лукашенко.

Источник

Беларусь, Лукашенко
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