Саркози получил 1 год тюрьмы за махинации с финансированием избирательной кампании

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную избирательную кампанию 43 миллиона евро - почти вдвое больше разрешенного предела.

Для того чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия "Союз за народное движение" (теперь - "Республиканцы") выдала расходы на организацию митингов и других событий затрат на партийные мероприятия.

В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, из которых шесть месяцев условно. Но суд вынес приговор об 1 годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с помощью электронного браслета.

В любом случае Саркози вряд ли сразу попадет в тюрьму, поскольку ожидается, что он обжалует приговор.

Напомним, 1 марта Николя Саркози уже был осужден к реальному лишению свободы по так называемому "делу о прослушке". Однако за решетку он не отправился.

После приговора 29 сентября Саркози ждет еще один судебный процесс о возможном ливийском финансировании его кампании.

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