Войти | Зарегистрироваться
17:44

вторник,
28 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

28.09.2021 / 17:18
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский намерен рекомендовать правительству продлить режим ЧС вдоль границы с Беларусью на 60 дней из-за сложной ситуации с нелегальными мигрантами, передают в понедельник европейские СМИ.

"Я буду рекомендовать правительству продлить режим ЧС на польско-белорусской границе", - заявил глава МВД Каминьский на пресс-конференции. В сообщениях отмечается, что этот режим, если его не продлят, истекает в конце сентября.

По данным МВД Польши, всего около 8,2 тыс. человек задержали пограничники на границе Беларуси и Польши и помешали мигрантам пересечь ее, а 1,2 тыс. пересекли границу, но в итоге были задержаны в Польше. Каминьский отметил, что десятки задержанных мигрантов имели контакты с террористическими группировками, некоторые задержанные проживали в России.

По меньшей мере шесть человек скончались в этом году при попытке пересечь границу Беларуси и Польши, отмечается в сообщениях.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку она не пускает обратно мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому сотни людей застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Источник

Польша, Беларусь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.