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Байден получил третью прививку от COVID

28.09.2021 / 16:15
Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил третью прививку от коронавируса. Вакцинация американского главы государства проходила в прямом эфире.

Об этом сообщает Twitter Джо Байдена.

Байден вакцинировался препаратом компании Pfizer/BioNTech в Белом доме. Первые две прививки американский президент получил еще до инаугурации в январе этого года.

"Бустеры важны, но самое главное, что нам нужно сделать - это сделать больше прививок", - сказал президент США перед вакцинацией.

При этом он заявил, что в то время как подавляющее большинство американцев "поступают правильно" и получают вакцину от коронавируса, около 23% американцев, имеющих право на прививку, не сделали ни одной прививки. Он сказал, что это "явное меньшинство" наносит "огромный ущерб остальной части страны".

"Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно", - заявил Байден.

Источник

прививка, Байден
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