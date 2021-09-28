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Pfizer начинает новую фазу испытаний таблеток для профилактики COVID-19
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17:56
В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ
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16:49
Россия не скажет правду об MH17, нужно продолжать сбор информации - Bellingcat
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14:54
Белград и Приштина должны вывести спецназ из Северного Косово - Боррель
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"Пластик и трэш" – постпред Украины при ООН о выступлении Лаврова на Генассамблее
- 15:23
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Начало отопительного сезона: газопоставщики опубликовали цены на октябрь
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10:54
Кабмин назначил временных членов правления "Нафтогаза" – Минэкономики
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10:23
Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела
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10:46
Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой
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15:54
Украина планирует получить транш МВФ после завершения миссии: у Зеленского назвали сроки
- 14:52
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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06:06
Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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06:12
На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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06:06
В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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05:55
В Харькове открыли памятник крысе
- 06:20
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