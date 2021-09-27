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В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

27.09.2021 / 17:56
Пять человек погибли после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь, в том числе два гражданина Украины, сообщает издание Mukachevo.net.

По данным издания, ДТП произошло 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

Источник

ДТП, Венгрия
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