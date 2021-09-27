Россия не скажет правду об MH17, нужно продолжать сбор информации - Bellingcat

Об этом в комментарии в Гааге сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Нет никакой надежды на то, что Россия когда-нибудь скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать правду", - подчеркнул он.

Хиггинс отметил, что выступления родственников погибших рейса МН17 в суде - это эмоциональная и важная часть процесса.

"Это важная часть процесса, когда родственники погибших имеют слово в суде, выражают свое мнение в суде, напоминают о том, сколько жизней было потеряно, и как эта опустошенность усугубилась следующими действиями и поведением России", - подчеркнул он.

Напомним, в судебном комплексе "Схипхол" закончился 9 блок слушаний по делу о трагедии МН17. Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени.

Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде.

В общем слово в суде будет предоставлено 93 родственникам погибших рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

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