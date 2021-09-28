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ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

28.09.2021 / 15:54
Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила представленные Украиной кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека", - сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

По его словам, основной причиной такого решения стало выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.

Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс, отметил Гончаренко.

Как сообщалось, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить представленные Украины кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ из-за того, что не все они соответствуют необходимым критериям, и попросить Украины подготовить новый список.

Напомним, Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

"Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют господин Гнатовский и госпожа Нуриджанян. Александр Мережко в него не вошел.

Источник

ПАСЕ, ЕСПЧ
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