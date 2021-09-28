ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека", - сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

По его словам, основной причиной такого решения стало выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.

Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс, отметил Гончаренко.

Как сообщалось, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить представленные Украины кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ из-за того, что не все они соответствуют необходимым критериям, и попросить Украины подготовить новый список.

Напомним, Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

"Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют господин Гнатовский и госпожа Нуриджанян. Александр Мережко в него не вошел.

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