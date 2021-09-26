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В Киево-Печерской лавре проходит благотворительная ярмарка для помощи захваченным храмам УПЦ

26.09.2021 / 16:55
В Киево-Печерской лавре проходит благотворительная ярмарка для помощи захваченным храмам УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На ярмарке представлены книги и 110 списков чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, хранящихся в разных концах Украины

В Киево-Печерской лавре открылась благотворительная ярмарка «Читай и созидай» для помощи общинам Украинской Православной Церкви, пострадавшим от захватов храмов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», открытие ярмарки началось с молебна, который среди 110 икон - образо́в экспозиции «Украина - дом Пресвятой Богородицы» - совершил архиепископ Николай (Почтовый). 

После богослужения владыка напомнил о цели проведения ярмарки, а это - сбор помощи приходам, у которых были отобраны храмы. Всего таких храмов 144.

«Думаю, что вся православная Украина должна объединиться для помощи этим приходам. Это будет наш подвиг, каким мы можем послужить Господу и Его Церкви. Каждая книга, которую вы сегодня купите на этой ярмарке, станет кирпичиком какого-то храма. Это будет наша посильная лепта, которую мы можем вложить в основание будущих церквей», - обратился архиерей к посетителям ярмарки.

Как отметил директор благотворительного фонда «Фавор» протоиерей Александр Сорокин, ярмарка объединила собой два основных направления работы фонда - по возведению храмов и просветительский.

Руководитель благотворительного проекта «Наша Лепта» протоиерей Владимир Косточка призвал всех приобщиться к доброму делу. «Иногда нам кажется, что наша жизнь нелегка, но, как говорится, всё познаётся в сравнении. Страшно представить, как это - лишиться храма, который вы строили, где молились, возрастали духовно. Мы не должны забывать об этих людях, и нужно не только молиться за них, но и помогать материально, а также чаще говорить об этой проблеме», - сказал священник.

На ярмарке представлены 110 списков чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, хранящихся в разных концах Украины (у каждого образа размещена небольшая справка со сведениями об иконе), и фотовыставка «Летопись радости», на которой представлены снимки уже построенных новых храмов УПЦ.

Книги, которые останутся непроданными, передадут нуждающимся сельским общинам УПЦ для пополнения приходских библиотек.

 

Источник: Inpress.ua
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