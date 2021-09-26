На Харьковщине митрополит УПЦ совершил панихиду о курсантах в годовщину авиакатастрофы

В Харьковской области Украинская Православная Церковь молилась в годовщину гибели курсантов летного училища Чугуева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, панихиду совершил митрополит Елисей и духовенство епархии.

На месте трагедии собрались родственники и друзья погибших, курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, руководство города и представители командования Вооруженных сил Украины.

Митрополит Елисей возложил цветы к памятнику погибшим ребятам и пообщался с близкими жертв трагедии.

Вечером 25 сентября 2020 года военно-транспортный борт Ан-26Ш упал и загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжить удалось лишь одному - Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один - Виталий Ольховый скончался в больнице. Простились с погибшими 6 октября на площади Свободы, после чего похоронили в 11 регионах Украины.