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На Харьковщине митрополит УПЦ совершил панихиду о курсантах в годовщину авиакатастрофы

26.09.2021 / 16:42
На Харьковщине митрополит УПЦ совершил панихиду о курсантах в годовщину авиакатастрофы
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Елисей возложил цветы к памятнику погибшим ребятам и пообщался с близкими жертв трагедии

В Харьковской области Украинская Православная Церковь молилась в годовщину гибели курсантов летного училища Чугуева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, панихиду совершил митрополит Елисей и духовенство епархии.

На месте трагедии собрались родственники и друзья погибших, курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, руководство города и представители командования Вооруженных сил Украины.

Митрополит Елисей возложил цветы к памятнику погибшим ребятам и пообщался с близкими жертв трагедии.

Вечером 25 сентября 2020 года военно-транспортный борт Ан-26Ш упал и загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжить удалось лишь одному - Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один - Виталий Ольховый скончался в больнице. Простились с погибшими 6 октября на площади Свободы, после чего похоронили в 11 регионах Украины.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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