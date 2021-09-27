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Коронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"

27.09.2021 / 09:03
Коронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"
По состоянию на 26 сентября пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина из-за увеличения количества Covid-госпитализаций.

Таковы индикаторы Минздрава

По данным Министерства здравоохранения, в оранжевую зону карантина попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.

Именно в перечисленных регионах зафиксировали высокую динамику госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей сейчас соответствуют желтому уровню эпидопасности.

25 сентября в Украине обнаружили 4647 новых больных коронавирусом, 2325 зараженным понадобилась госпитализация, кроме того, вирус унес жизни 69 украинцев.

Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

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статистика, коронавирус
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