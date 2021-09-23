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В Кремле говорят, что для увеличения транзита газа через Украину Европа должна больше покупать

23.09.2021 / 10:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, а для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку газа.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, Пескова попросили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который требовал от РФ увеличить поставки газа в Европу через Украину.

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзит газа, не продав его", - сказал представитель Путина.

По его словам, "российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями".

"Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям", - сказал Песков.

"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", - добавил он.

Напоминаем: ранее российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины на июль несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

Российский Газпром забронировал только 0,65 млн кубометров в сутки дополнительных твердых мощностей украинской газотранспортной системы из возможных 15 млн м3.

1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".

То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и РФ пока не начинали переговоры о продлении транзитного контракта после 2024 года, в сейчас идет стадия "обмена публичными любезностями".

Источник

газ, транзит
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