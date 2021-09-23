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Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в деле о национализации ПриватБанка

23.09.2021 / 12:50
Высокий суд Лондона отказал в иске Игорю Суркису и группе компаний против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой в деле о национализации ПриватБанка с требованием компенсации на сумму более $350 млн.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации ПриватБанка. Иск на сумму более $350 млн. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главы Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными", - сообщил адвокат Илья Новиков, которого процитировала пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Источник

суд, ПриватБанк
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