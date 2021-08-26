Суд в США отклонил ходатайство экс-владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"23 августа 2021 года Канцлерский суд (судья Слайтс (Judge Slights)) отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску Банка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины (forum non conveniens)", - говорится в пресс-релизе.

Согласно решению, Канцлерский суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску АО КБ "ПриватБанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц относительно, среди прочего, взыскания убытков, причиненных ответчиками банку до его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

В суде назвали этот приказ "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещение которых он требует в рамках этого производства".

В то же время, отметили в банке, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

"ПриватБанк приветствует решение суда, которым ходатайство о прекращении рассмотрения дела на основании forum non conveniens было отклонено полностью и ожидает установления быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела", - подытожили в финучреждении.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие - бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 млрд грн. Впоследствии экс-собственники назвали национализацию банка незаконной. Продолжаются судебные споры - и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях.

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