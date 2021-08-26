Войти | Зарегистрироваться
10:30

четверг,
26 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Северный поток-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС

26.08.2021 / 09:42
Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Суд отклонил жалобу акционерного общества "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Суд считает, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены. Эти правила нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение того, чтобы компании могли препятствовать доступу конкурентов к инфраструктуре.

Это означает, что компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Оператор "Северного потока-2" утверждает, что правила ЕС, измененные в 2019 году, были направлены на уничтожение газопровода. Подчинение этим правилам будет стоить "Северному потоку-2" дополнительных времени и денег, но не остановит его завершения.

Проект стоимостью 11 млрд долларов и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с политическим противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые могут потерять прибыль за транзит, если трубопровод будет введен в эксплуатацию.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Источник

суд, Германия, Северный поток-2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 августа
25 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.