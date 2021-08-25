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На счет Украины поступили $1,9 миллиарда от МВФ

25.08.2021 / 17:58
На счет Украины поступило 1,9 млрд долларов СПЗ (Специальные права заимствования) от Международного валютного фонда.

Об этом первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова сообщила в Фейсбуке.

"1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины от МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" - написала Рожкова.

Напомним, исполнительный совет МВФ согласился с предложением директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой о новом общем распределении СПЗ в размере, эквивалентном 650 млрд долл. (самое большое распределение в истории МВФ), для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Георгиева пообещала представить это предложение о новом распределении СПЗ совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. Учитывая размер квоты Украины в МВФ (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долл.

Специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, SDR) - искусственное резервное и платежное средство, эмитированное Международным валютным фондом. Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Это платежное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов Фонда.

Источник

МВФ, Рожкова
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