Без Аджунера и Лещенко: Кабмин прекратил полномочия главы и 3 членов набсовета УЗ

Сообщение об изменениях в составе наблюдательного совета УЗ появились на сайте компании 21 сентября.

Согласно документу, 21 сентября прекращены полномочия главы наблюдательного совета Аджунера, а также членов наблюдательного совета Матье, Лещенко и Журавлева.

Решение о прекращении их полномочий принял Кабмин на основании своего распоряжения в июне 2021 года, согласно которому полномочия перечисленных членов наблюдательного совета продлили на срок не более 3 месяцев со дня вступления в силу распоряжения.

Отмечается, что Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года.

Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года, Матье - с июня 2018 года. Журавлев - с декабря 2019 года.

Вместо Аджунера, Лешенко, Матье и Журавлева, полномочия которых прекращены, Кабмин пока никого не назначил.

Напомним: Кабинет министров продлил полномочия некоторым членов наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми закончились 19 июня, на срок до трех месяцев.

Тогда правительство решило избрать членами наблюдательного совета Шевка Аджунера, Андреаса Матье (независимые члены), Сергея Лещенко и Олега Журавлева (представители государства) на срок до принятия решения о назначении новых членов по результатам конкурса, но не более чем на три месяца.

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" заключила 2 договора с рекрутинговым агентством "Экзекьютив Серч Юкрейн" о подборе персонала на общую сумму 3,89 млн грн.

Согласно договорам, до конца этого года агентство за 1,98 млн грн подберет кандидатов на должности главі правления Укрзализныци, заместителей и членов правления.

А за 1,91 млн грн агентство отберет четырех независимых членов наблюдательного совета компании.

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