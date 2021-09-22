Марченко представил в Раде законопроект о бюджете-2022

Министр начал выступление с того, что в этом году бюджетный процесс кардинально отличается от предыдущих бюджетов - по его словам, "впервые в истории независимой Украины бюджет разрабатывался на основе бюджетной декларации".

По словам Марченко, бюджет-2022 является бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее.

Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет - медики, военные, ветераны войны.

"Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам", - сказал во время доклада министр.

Марченко добавил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, которій предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".

По его словам, рост реального ВВП планируется на уровне 3,8%. Финансовый ресурс, на который рассчитывает государство в 2022 году - 1 трлн 466 млрд грн.

Министр подчеркнул, что в условиях внесения изменений в Налоговый кодекс (принятие так называемого "антиахметовского" законопроекта 5600 - ред.) "возможно привлечение дополнительного ресурса в сумме 30 млрд грн".

Марченко также попросил поддержать законопроект 5600.

Доходы бюджета, по его словам, вырастут на 160 млрд грн - до 1 трлн 267 млрд грн.

Он добавил, что более 50% поступлений общего фонда госбюджета планируют получить за счет НДС - плюс 72,5 млрд грн.

Министр заверил, что поступления, которые прогнозируют получить в следующем году, являются реалистичными.

"Предположение о раздутой налоговой базе, которые были предметом для обсуждения при принятии прошлогоднего бюджета, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Марченко также рассказал, что половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование.

Сектор обороны и безопасности - 21%, по его словам, капитальные расходы вырастут почти на 17 млрд грн.

Для реализации инвестпроектов, по словам министра, планируется привлечь кредитные средства от международных финансовых организаций, в частности, сегодня в бюджете учтено 25,5 млрд грн таких средств.

"При условии своевременного выполнения договоров, ресурс может быть больше 420 млрд грн", - добавил он.

По словам главы Минфина, в 2022 году "беспрецедентно" растет объем средств по программе медгарантий - на 34 млрд грн, до 158 млрд грн.

На борьбу с COVID планируют направить ориентировочный ресурс 22 млрд грн, это на 5 млрд грн больше, чем в этом году.

На систему общественного здоровья и закупку вакцин от COVID для населения предусмотрено 6 млрд грн.

Зарплата врача в 2022 году, по словам Марченко, будет более 20 тыс грн, для среднего медперсонала - 13500 грн.

Расходы сводного бюджета на образование - более 7% ВВП, из госбюджета расходы дополнительно составят 16,7 млрд грн.

На зарплаты 430 тыс учителей дополнительно планируется выделить 8,4 млрд грн. На программу "Новая украинская школа" выделят 1,4 млрд грн.

Также, по словам министра, 2,6 млрд грн запланировано выделить на поддержку 264 тысяч человек с инвалидностью.

На пенсионное обеспечение в 2022 году направят 200,6 млрд грн - эти расходы предусматривают индексацию пенсий для более чем 9 млн пенсионеров, осуществления доплат к пенсиям 411 тыс военнослужащих.

Общий ресурс в бюджете-2022 на нацбезопасности и обороне - 319,4 млрд грн, или 5,95% ВВП.

Ресурс для Минобороны - предполагается на уровне 164,3 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры запланированы средства в размере 124,1 млрд грн.

Каким видят смету страны на следующий год в Кабмине, читайте в материале: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем: Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, его сразу передали в Верховную Раду.

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