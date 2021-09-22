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Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

22.09.2021 / 11:15
Принятие ресурсного законопроекта №5600 может принести от 25 до 35 млрд грн в доходную часть госбюджета-2022, сказал министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта государственного бюджета на 2022 год.

"...в процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько видоизменился. Наши предварительные оценки изменились, поэтому, по нашим расчетам, эффект может составлять от 25 до 35 млрд грн, в среднем более 30 млрд, в зависимости от того, какая редакция будет окончательно поддержана парламентом", - сказал Марченко.

Как сообщалось, изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Правящая фракция "Слуга народа" настаивает на принятии законопроекта №5600 на этой неделе, ориентировочно 23 сентября. Профильный комитет одобрил его для принятия в целом в минувшую пятницу.

Источник

госбюджет, Минфин
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