Шмыгаль рассказал, какие проекты составляют потенциальные инвестиции в рамках "инвестнянь"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что UkraineInvest, по закону о "инвестнянь", уже получил заявки почти на 2 миллиарда долларов и рассказал, что именно это за проекты.

Об этом он написал в facebook.

Он заявил, что из этих денег: агропереработка - 9 проектов на 534 млн долл, а в целом перерабатывающая промышленность и производство - это еще 9 проектов на 516 млн долл.

"Также запланированы 5 проектов по логистике на 531 млн долл. В сферу транспорта и туризма относятся проекты на 138 млн долл. Соответствующие инициативы - это только начало реализации новой инвестиционной стратегии Правительства", - резюмировал он.

Напоминаем: потенциальные инвестиции в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями UkraineInvest за полгода составили 2 миллиарда долларов.

Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" - потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, что будет больше средней в регионе на 15%.

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