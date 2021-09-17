Войти | Зарегистрироваться
16:49

пятница,
17 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Украина трясет партнеров из-за гарантий по "Северному потоку-2" – Кулеба

17.09.2021 / 15:14
Глава МИД Дмитрий Кулеба поторопил США и Германию, чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом "Северный поток-2", отмечая, что РФ уже создает давление на европейском газовом рынке.

Об этом Кулеба заявил на брифинге 16 сентября в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям", – сказал Кулеба.

Он рассказал, что на днях Украину посетили старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии.

"По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной. Мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, предложения, которые мы вносим, ​​но решение еще не принято. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такой исключительно дружественное давление на партнеров", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что принятие решения актуально, учитывая также скачок цен на газ на европейском рынке.

"Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ и создавая эффект непредсказуемости на рынке и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними", – сказал министр.

Российский газовый монополист 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Источник

Кулеба, Северный поток-2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.