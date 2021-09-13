В 4 областях динамика госпитализаций превысила норму "зеленой зоны"

Такова статистика Министерства здравоохранения

На Львовщине и на Волыни в последние три дня, 9-11 сентября, динамика уровня госпитализации превышала предел для "зеленой" зоны в 50%. Во Львовской области показатель госпитализаций наихудший: 72,3%.

Одесская и Тернопольская области пересекли "пороговое" значение лишь 11 сентября.

На Закарпатье, где 9 сентября фиксировался рост уровня госпитализаций до 60%, ситуация улучшилась.

Пока вся территория Украины находится в "зеленой" зоне.

Напомним: 8 сентября Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Глава Минздрава предложил, что усиление карантина возможно лишь после введения таких изменений.

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