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В список стран "зеленой зоны" добавились 9 стран - Степанов

20.07.2020 / 09:42
В список стран "зеленой зоны" добавились 9 стран - Степанов
Министерство здравоохранения сразу, как был увеличен порог активных больных до 55 на 100 тыс. населения, опубликовало список стран «зеленой зоны» на сайте министерства.

Об этом рассказал министр Максим Степанов во время брифинга в Киеве 19 июля.

«После того, как был увеличен порог с 40 на 100 тыс. населения активных больных до 55 (на 100 тыс. населения - ред.), в перечне стран "зеленой зоны" добавилось еще 9 стран. Со списком всех стран, которые добавились - это Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие страны - можно ознакомиться на сайте. Министерством здравоохранения сразу, как было опубликовано постановление, было все перечислено и опубликован на сайте обновленный список », - сказал Степанов.

Он напомнил, что после увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной изоляции.

Страны делятся на 2 зоны, согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. К "красной зоне" относятся государства, в которых количество активных случаев COVID-19 составляет более 55 на 100 тыс. населения; к "зеленой зоне" - в которых меньше, чем 55 активных случаев на 100 тыс. населения.

По состоянию на утро 19 июля, в Украине лабораторно подтверждены 58 842 случая COVID-19, за сутки - 731 новый.

Источник

коронавирус, зеленая зона, Минздрав
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