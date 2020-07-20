В список стран "зеленой зоны" добавились 9 стран - Степанов

Об этом рассказал министр Максим Степанов во время брифинга в Киеве 19 июля.

«После того, как был увеличен порог с 40 на 100 тыс. населения активных больных до 55 (на 100 тыс. населения - ред.), в перечне стран "зеленой зоны" добавилось еще 9 стран. Со списком всех стран, которые добавились - это Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие страны - можно ознакомиться на сайте. Министерством здравоохранения сразу, как было опубликовано постановление, было все перечислено и опубликован на сайте обновленный список », - сказал Степанов.

Он напомнил, что после увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной изоляции.

Страны делятся на 2 зоны, согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. К "красной зоне" относятся государства, в которых количество активных случаев COVID-19 составляет более 55 на 100 тыс. населения; к "зеленой зоне" - в которых меньше, чем 55 активных случаев на 100 тыс. населения.

По состоянию на утро 19 июля, в Украине лабораторно подтверждены 58 842 случая COVID-19, за сутки - 731 новый.

Источник