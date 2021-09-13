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Митрополит УПЦ рассказал, может ли печаль принести духовную пользу

13.09.2021 / 11:50
Митрополит УПЦ рассказал, может ли печаль принести духовную пользу
Источник: Центр информации УПЦ
Существует печаль, которая помогает душе стать лучше - печаль о Боге

Только печаль о Боге может быть спасительной для души.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Мирская печаль убийственна - учит апостол Павел. Она убивает наше тело, как это уже неоднократно было замечено в медицине. Человек, который пал духом из-за болезни, умирает часто не от самой болезни, а от унылого состояния, которое не дает возможности работать его иммунитету. «Разве кому-то помогла печаль, разве она исцелила или воскресила хотя бы одного человека?» - задает риторический вопрос Иоанн Златоуст», - отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что печаль может быть также проявлением гордости и неудовлетворенности жизнью.

«Мирская печаль убивает душу, когда человек отчаивается от того, что не соответствует своим представлениям о самом себе или надуманному миром уровню бытия в нем (благосостоянию, красоте тела, планке социальной значимости и т.п.). Именно так проявляет себя в нас гордость. Эта же печаль может убивать и других людей, когда проявляется в чувстве зависти, как это было с Каином и Авелем», - объяснил архиерей.

Однако, отметил владыка, существует печаль, которая помогает душе стать лучше - печаль о Боге.

«Только печаль о Боге может быть спасительной для души. Несмотря на то, что она появилась в нас после греха, но она же является и средством против греха. Потому что ею уничтожается сам грех. Когда враг рода человеческого пытается внушить нам мысль о том, что по нашим грехам нас ждет только мука вечная и нет нам уже прощения, Святые Отцы учат в этом случае вспомнить о том, что грехи всего человечества - это маленькая горсточка песка, брошенного в океан бескрайней и бесконечной Любви и Милости Божией. Поэтому нет нам права унывать и отчаиваться», - подытожил митрополит Лука.

 

 

Источник: Inpress.ua
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