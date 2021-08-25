В Луганске представили нового управляющего епархией УПЦ

В Луганской епархии Украинской Православной Церкви 24 августа представили нового правящего архиерея - митрополита Пантелеимона (Поворознюка).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, представление состоялось за торжественным богослужением в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

«Сегодня Вы, дорогой владыка, делаете первые шаги на этой кафедре для того, чтобы трудиться и приносить духовные плоды. Вы взяли под свой омофор ответственность, которую возложила на Вас Святая Церковь… Сегодня за богослужением мы молились, чтобы Господь послал Вам любовь ко всей своей пастве. Чтобы Он давал Вам силы - быть молитвенником и предстателем за свою паству, чтобы те пять талантов, которые Вы получили, были умножены еще пятью талантами, которые будут связаны с Вашим личным духовным подвигом», - сказал митрополит Митрофан в приветственном слове к новоназначенному управляющему Луганской епархией.

Митрополит Митрофан обратился к священнослужителям и верующим Луганской епархии, призвав их с любовью принять своего нового архипастыря и своими молитвами и послушанием помогать ему нести те труды, на которые его благословила Церковь.

Митрополит Пантелеимон поблагодарил всех за соборную молитву и приветствие.

«Верю, что молитвы покойного владыки Митрофана будут помогать мне в моем служении. Прежде чем принять какое-либо решение, я буду мысленно с ним советоваться. Я буду почитать его как своего духовного наставника и учителя - авву, который много сделал для всех нас, живя на благословенной Луганской земле, и еще во многом нам поможет, если мы будем чтить его светлую память», - сказал владыка Пантелеимон.

Как сообщалось ранее, Священный Синод УПЦ назначил митрополита Пантелеимона на Луганскую кафедру в связи с тем, что 18 июня 2021 отошел к Господу митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей.