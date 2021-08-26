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Ляшко анонсирует привилегии для вакцинированных в случае локдауна

26.08.2021 / 09:01
Ляшко анонсирует привилегии для вакцинированных в случае локдауна
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускает, что люди с сертификатами вакцинации против коронавируса смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.

Об этом заявил Ляшко на брифинге 25 августа, который транслировали телеканалы

Прямая речь: "МОЗ говорит не о смягчении (для вакцинированных в случае жесткого локдауна – ред.). Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности в случае, если...

Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты.

Нам проще, мы можем брать опыт стран ЕС и США – посмотреть, что работает, что не работает, чтобы выбрать оптимальный вариант".

 Ляшко отметил, что власти будут стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам нужно позаботиться о себе и родных – и провакцинироваться, особенно перед осенним периодом.

По поводу темпов иммунизации Ляшко сказал, что европейские страны на пик вакцинации выходили 4 месяца, после чего еще 2-3 месяца держались на "плато", а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации и сейчас вышла на миллион прививок в неделю.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

Источник

коронавирус, вакцинация, МОЗ
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