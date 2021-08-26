Зеленский едет в Кишинев в День независимости Молдовы

Об этом сообщили в администрации президента Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В президента Молдовы также сообщили, что президент Польши Анджей Дуда прилетит в Кишинев 26 августа и проведет в этот день "ряд встреч с высокопоставленными лицами", в том числе и с президентом Майей Санду.

А на следующий день вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой Санду примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двустороонних встреч.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы, где встретится с новым премьером Натальей Гаврилицей.

Президент Мая Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите Крымской платформы, за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Додона.

Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.

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