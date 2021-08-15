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Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

16.08.2021 / 10:15
По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений, произошедших в субботу под Офисом президента, открыто уголовное производство.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook

14 августа на улице Банковой в Киеве прошла акция "Остановим капитуляцию!". Между представителями "Национального корпуса", которые пришли митинговать под Офис президента, и силовиками произошли столкновения.

По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, в результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, а несколько нацгвардейцев были травмированы.

В то же время министр внутренних дел заявил, что беспорядки спровоцировали митингующие, которые отказались проходить поверхностную проверку на предмет отсутствия оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и т.п., а пострадавших правоохранителей – восемь.

Прямая речь Монастырского: "Вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, (митингующие - ред.) начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги.

Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности".

Напомним, 14 августа представители Нацкорпуса митинговали под Офисом президента, жгли дымовые шашки и пытались прорваться сквозь стену правоохранителей.

После этого участники акции протеста ходили к дому в Киеве, где ранее проживал президент Владимир Зеленский. В Нацкорпусе объяснили, что украинские ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в захваченный Россией Крым.

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что в субботу националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом. Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать собратьям: мол, молоком хорошо промывать глаза от слезоточивого газа.
После акции "Остановим капитуляцию" на корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного было совершено нападение.

Источник

столкновения, ОП
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