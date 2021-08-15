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В Черкассах освятили уникальную икону преподобномученика Макария

15.08.2021 / 21:30
В Черкассах освятили уникальную икону преподобномученика Макария
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения новый образ установлен непосредственно над ракой, где покоятся нетленные мощи преподобномученика Макария

В Черкассах в кафедральном Архангело-Михайловском соборе освятили икону небесного покровителя края – святого преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин освящения нового образа совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

Историю уникальной иконы присутствующим в соборе рассказал викарий Черкасской епархии епископ Золотоношский Иоанн.

По его словам, этот образ попал в церковное помещение нынешнего мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы после того, как решением хрущевской власти был уничтожен Троицкий храм, расположенный в Черкассах там, где сейчас находится Холм Славы.

«Среди складированного имущества оказался старинный образ преподобномученика Макария, в основе которого, по некоторым предположениям, был портрет, написанный еще при жизни страдальца за православную веру. Поскольку восстановить этот образ через многочисленные повреждения не было возможности, было решено написать с него точную копию мастерами иконописцами Черкасской епархии», - отметил владыка.

После освящения новый образ установлен непосредственно над ракой, где покоятся нетленные мощи преподобномученика Макария.

Источник: Inpress.ua
икона, упц, черкасская епархия
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