В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проводит набор абитуриентов на катехизаторские курсы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, православно-катехизаторские курсы имени святителя Петра Могилы, действующие при Киевской духовной академии, объявляют набор на новый учебный год.

Набор открыт для обучения по таким направлениям: катехизаторское, церковное пение, иконописное, миссионерское, библейное, богослужебного устава и чтения, золотошвейное.

Обучение по каждой специальности проводится в течение двух-трех лет.

Посещение лекций на выбор: в будние дни в вечернее время два раза в неделю или каждое воскресенье в дневное время.

Документы принимаются с 25 августа по 17 сентября в 64 корпусе Киево-Печерской лавры. График приема: понедельник и четверг с 17:00 до 19:00, воскресенье с 14:00 до 16:00.

Начало занятий 22 сентября.

О необходимых документах и условиях поступления можна ознакомиться на сайте академии.