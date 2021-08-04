Шишов не обращался ранее в полицию по поводу возможной слежки – глава Нацполиции

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции – таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году. Это раз. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация… конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам", - сказал Клименко на брифинге 3 августа в Киеве.

На вопрос журналиста, есть ли у полиции какая-либо информация о слежке за Шишовым, глава ведомства ответил: "Нет, на данный момент такая информация у Национальной полиции отсутствует".

Клименко также напомнил, что основными версиями следствия является самоубийство и умышленное убийство, имитированное под самоубийство.

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