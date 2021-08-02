Войти | Зарегистрироваться
14:31

понедельник,
02 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Василий Нимченко: Власть делает все, чтобы и дальше раскрутить маховик репрессий в отношении Виктора Медведчука

02.08.2021 / 13:50
Все обвинения в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука безосновательны. Но власть продолжает делать все, чтобы и дальше раскрутить маховик репрессий в отношении оппозиционного политика.

Об этом 30 июля 2021 года перед Киевским апелляционным судом, где рассматривается апелляция на решение Печерского райсуда города Киева, продлившего Медведчуку домашний арест, заявил народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко.

По словам парламентария, все рассчитывают не просто на решение суда, а на справедливый суд.

«Очень печально, что судьи не пользуются нормой прямого действия Конституции, это статья 129, что судья независимый и руководствуется верховенством права. Право – это в том числе и право Медведчука, его право на неприкосновенность, независимость, на действие принципа презумпции невиновности. Но это все попирается, это все, к сожалению, идет с Банковой», ‒ отметил нардеп.

«Вы видите, что парализовали Конституционный Суд. Власть не пойдет ни на какие переговоры, ни на какие соглашения, тем более на сотрудничество в интересах народа. Потому что оппозиция, наша политическая сила – ОПЗЖ ‒ изложила всю стратегию, четыре направления, в том числе индустриализация, мир, социальная защита граждан. Но на это не идет власть, им это невыгодно», ‒ заявил Василий Нимченко.

Парламентарий считает, что действующая власть не решает вопрос о мирном урегулировании конфликта, об установлении мира так, как должна была бы, так, как это было изложено в Париже и со стороны Байдена и Меркель.

«Повторюсь, мы рассчитываем не на решение суда, а на справедливый суд, когда должно быть прекращение производства по делу из-за отсутствия состава преступления в действиях Виктора Владимировича. Другого законного пути нет», ‒ резюмировал Василий Нимченко.

Медведчук, Нимченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.