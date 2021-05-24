Василий Нимченко: Использование властью репрессивного аппарата государства для расправы с оппозицией и ее лидерами ‒ это политическое преследование по идеологическим и мировоззренческим мотивам

Об этом во время заседания суда сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Парламентарий подчеркнул, что по гипотезе прокуратуры, как субъекта обвинения, Виктору Медведчуку инкриминируются измена Родине, включая посягательство на подрыв национальных интересов и территориальной целостности страны, но при этом в основу обвинений положены идеологические взгляды, а не нормативно-правовые акты, в том числе государственное обвинение прибегло к ссылкам на цитаты Шептицкого 80-летней давности.

«В письме, которое было процитировано прокурором в судебном процессе, восхваляется гитлеровская Германия и содержатся призывы к поддержке нацизма. Шептицкий, который претендует на звание арбитра нации, восхваляет нацистскую Германию и непосредственно деятельность Гитлера для укрепления национальных интересов Украины. Это является прямым подтверждением попытки обвинить Виктора Владимировича по политическим мотивам. Речь идет об использовании репрессивной государственной машины против национальных политических деятелей и членов их семей. История государственности имеет столетний опыт создания ГПУ ‒ когда репрессии применялись к политическим деятелям и их женам, а их детей расселяли по всей территории СССР. Мы куда идем? Взяв на вооружение домыслы и правовой нигилизм, государственный аппарат правоохранительных органов во главе с Офисом генпрокурора прибегает к прямым политическим репрессиям в отношении Виктора Владимировича Медведчука, задействовав все правоохранительные ведомства», ‒ подытожил народный депутат.

«Когда мы говорим о гражданской позиции, о политической позиции Виктора Владимировича Медведчука, необходимо указать, что именно он является автором платформы "возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс", именно Виктор Медведчук инициировал процесс "сшивания" Украины», – отметил Нимченко.

«Кроме того, обвиняя в измене Родине, репрессивный аппарат с помощью правоохранительных органов указывает, что, именно реализуя свою гражданскую позицию, Виктор Медведчук прибег к посягательству на подрыв национальных интересов. Но как можно допускать данную гипотезу, если более пятисот человек были выведены из огневого кольца Виктором Владимировичем Медведчуком совместно с командиром АТО, заместителем Службы безопасности Украины? Это ведь и есть гражданская позиция», – подчеркнул Нимченко.

Также он пояснил, что большинство обвинений строится на прослушивании телефонных переговоров Виктора Медведчука, которое велось на протяжении нескольких лет, что для правового государства является недопустимым.

«Четыре года велась прослушка. И это в государстве, где в статье 1 Конституции идет речь о том, что мы – правовое государство. Обвинить можно каждого, бумага выдерживает все. Но где факты? Решение Конституционного Суда (решение КСУ № 12-рп/2011. ‒ Ред.) о так называемых пленках Мельниченко однозначно указывает, что собранная незаконным способом информация, в том числе и путем прослушивания, не является доказательной базой, ‒ подчеркнул народный депутат Украины. – Заказные следователи, ничем не подтвержденные заказные материалы, положенные в основу обвинения, на мой взгляд, являются предвзятыми. И это явное подтверждение того, что имеет место факт заведомо незаконного привлечения к уголовной ответственности гражданина и обвинения его в совершении тягчайшего преступления – измены Родине».

В заключение парламентарий отметил, что в деле Медведчука нет не только состава преступления, но и события преступления. «Здесь нет как состава преступления, так и самого события преступленя, это издевательство. Я рассчитываю на ваше понимание», – резюмировал Василий Нимченко, обращаясь к судьям.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.