Максакова помогала финансово первому главарю «ДНР» Захарченко (ФОТО документа)

Как пишет Голос, об этом свидетельствует публикация в телеграм-канале «Донецкий абориген». По словам авторов канала, Максакова спонсировала «личную гвардию» Захарченко. Канал опубликовал почетную грамоту, которую должны были вручить певице в 2016 году в Международный день театра. Праздник традиционно отмечается 27 марта. Забрать награду Максакова не успела — у её мужа Дениса Вороненкова возникли проблемы с российским законодательством и осенью того же года семья переехала в Украину.

Об этом говорится в разделе Блоги сайта Корреспондент.

В России Мария Максакова-Игенбергс долгое время работала солисткой оперной труппы Мариинского театра. С 2011 по 2016 год певица была депутатом Госдумы от правящей партии «Единая Россия». Максакова публично поддерживала политику президента Владимира Путина и в 2014 году голосовала за присоединение Крыма к РФ. Муж Максаковой Денис Вороненков в том же созыве Госдумы был депутатом от КПРФ и также голосовал за присоединение.

В октябре 2016 года Максаков и Вороненков покинули Россию и переехали в Украину. В марте 2017 года Денис Вороненков был застрелен неизвестными в центре Киева. В октябре того же года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву Максакова извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы по аннексии Крыма Россией. Певица заявила, что в момент голосования она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

Известный политолог Дмитрий Марунич в своем блоге обратил внимание на близорукость украинских властей в отношении Максаковой. По мнению эксперта, певица не только не понесла в Украине никакого наказания за голосование в Госдуме по Крыму, но и получила различные преференции, была трудоустроена и свободно выступала с концертами, зарабатывая деньги на украинцах. Комментируя новость о возвращении Максаковой в Москву, Марунич назвал ее приспособленкой, постоянно меняющей свои политические взгляды.

По сообщениям СМИ, в январе 2021 года Мария Максакова-Игенбергс вернулась в Россию.