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За время кампании по вакцинации Украина получила почти 12 млн вакцин – Ляшко

02.08.2021 / 13:50
По состоянию на 31 июля Украина получила почти 12 миллионов доз вакцины от коронавируса, что позволяет к концу лета сделать 10 миллионов прививок, как ранее обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "На сегодня в Украине с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 1 1929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета нам точно будет чем сделать обещанные 10 млн прививок.

Из этих вакцин:

4 137 500 доз COVAX;
153 600 доз гуманитарной помощи от стран ЕС;
7 637 956 доз за средства государственного бюджета".

Только на этой неделе, по словам министра, Украина получила 430 доз тысяч вакцины от компании Pfizer-BioNTech, 764 тысячи препарата CoronaVac от Sinovac Biotech. Также 31 июля разгружают еще 1,5 млн доз этой вакцины.

Напомним: Сейчас полностью иммунизированных от коронавируса 2 миллиона украинцев. Кампания по вакцинации в Украине стартовала в конце февраля. В то же время, перед тем как возглавить Министерство здравоохранения Виктор Ляшко обещал вакцинировать за лето 5 миллионов граждан, для этого нужно сделать 10 миллионов прививок.

Сейчас работает более 350 центров массовой вакцинации.

Источник

коронавирус, вакцинация
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