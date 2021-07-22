Влиятельный французский политик рекомендует к прочтению статью Медведчука

Об этом Малосс написал в своем Twitter.

В частности, французский политик, который, кстати, был первым и единственным президентом EESC, который участвовал в Евромайдане в Киеве в 2013 году, а также был внесен в «черный список» Российской Федерации, солидарен с лидером Украинской оппозиции в том, что урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без реализации Минских соглашений.

Об этом говорится в статье Виктора Медведчука, опубликованной французским изданием Eu Talk, которую Анри Малосс рекомендует к прочтению своим подписчикам.

«Безальтернативность Минских соглашений для урегулирования конфликта признаётся всеми членами международного сообщества, – подчеркнул лидер ОПЗЖ в своей статье. – А без этого максимум, чего можно достичь – краткосрочное прекращение огня, которое легко срывается, что подтвердили события первой половины этого года».

Следует отметить, что в публикации говорится и о том, что, по мнению Медведчука, роль Франции в «нормандском формате» должна быть более активной, что позволит возобновить диалог и вывести переговоры по Донбассу из тупика.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.