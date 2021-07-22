Войти | Зарегистрироваться
19:20

четверг,
22 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Влиятельный французский политик рекомендует к прочтению статью Медведчука

22.07.2021 / 18:30
Известный французский политик, экс-президент Европейского социально-экономического комитета (EESC) Анри Малосс считает, что позиция народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по урегулированию конфликта на Донбассе достойна внимания мировой общественности.

Об этом Малосс написал в своем Twitter.

В частности, французский политик, который, кстати, был первым и единственным президентом EESC, который участвовал в Евромайдане в Киеве в 2013 году, а также был внесен в «черный список» Российской Федерации, солидарен с лидером Украинской оппозиции в том, что урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без реализации Минских соглашений.

Об этом говорится в статье Виктора Медведчука, опубликованной французским изданием Eu Talk, которую Анри Малосс рекомендует к прочтению своим подписчикам.

«Безальтернативность Минских соглашений для урегулирования конфликта признаётся всеми членами международного сообщества, – подчеркнул лидер ОПЗЖ в своей статье. – А без этого максимум, чего можно достичь – краткосрочное прекращение огня, которое легко срывается, что подтвердили события первой половины этого года».

Следует отметить, что в публикации говорится и о том, что, по мнению Медведчука, роль Франции в «нормандском формате» должна быть более активной, что позволит возобновить диалог и вывести переговоры по Донбассу из тупика.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.

Медведчук, Малосс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.