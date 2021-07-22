Качный о переносе судебного заседания по апелляции Медведчука: Сегодня еще раз подтвердилось то, что это дело сфабриковано

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный.

"Сегодня подтвердилось еще раз то, что по Виктору Владимировичу Медведчуку вообще сфабриковано и полностью придумано, надумано уголовное дело. Ни одного факта, ни одного доказательства, ни одного документа, которые можно было предоставить хотя бы на одном из заседаний судов – ничего предоставлено не было. Идут просто жесткие, репрессивные меры по отношению к оппозиции, к ее лидерам", - отметил политик.

При этом он предположил, что кейс в отношении Медведчука курирует лично президент Владимир Зеленский.

"Во всех своих интервью, начиная еще с прошлогодних, он говорил о том, что "мы разберемся с Медведчуком, мы разберемся с телеканалами, мы покажем, какие они плохие, какие они там террористы и так далее, и я вам это обещаю", и он смотрит за этим процессом лично, как это должно происходить", - подчеркнул Качный.

По его мнению, уголовным преследованием власти держат Медведчука как заложника.

"Те, кто подозреваются в убийстве Шеремета находятся под домашним арестом и человек, который вообще ни в чем не подозревается, находится под домашним арестом. Это очень серьезно, это очень серьезная ситуация, которая складывается в нашей стране, когда оппозиционер, один из лидеров оппозиции, в таком полном беззаконии сейчас работает вся власть и вся машина, которая давит его. И я с вами согласен: никто сейчас, пока не решится вопрос по встрече с Путиным, пока не решится вопрос, как дальше будет вестись переговорный процесс с РФ, они держат реально заложником нашего Виктора Владимировича Медведчука, потому что считают, что они таким образом могут давить на президента России в том или другом направлении по переговорам с РФ", - резюмировал Качный.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрении апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.