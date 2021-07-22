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Выданное в период карантина разрешение на иммиграцию будет действовать на протяжении двух лет - Кабмин

22.07.2021 / 17:53
Кабинет министров установил, что разрешение на иммиграцию, которое выдано в период карантина будет действовать на протяжении двух лет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 июля.

Кабмин установил, что решение о предоставлении разрешения на иммиграцию, принятое на протяжении одного года до установления или в период установления на всей территории Украины карантина, будет действовать на протяжении двух лет со дня его принятия.

Источник

Кабмин, разрешение на иммиграцию
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