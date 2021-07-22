Ярового уволили из МВД: он более 7 лет был первым замом Авакова

Об этом сообщает Telegram народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

По его словам, на заседании правительства Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины приняла отставку Арсена Авакова. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.

Новым министром стал представитель "Слуги народа" Денис Монастырский.

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