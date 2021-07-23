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ЕС готов поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину

23.07.2021 / 14:16
Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Украинская сторона является надежным партнером.

Об этом шла речь на брифинге официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант 22 июля.

По ее словам, Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и Германии по "Северному потоку-2".

"Украина является надежным партнером Европейского союза по транзиту газа, и Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о продлении договора о транзите", - отметила Спинант.

Она также добавила, что Брюссель готов обсуждать вопросы "Северного потока-2" с Киевом, но пока не получал официального запроса.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что готовы обсуждать продление транзита газа через Украину.

А канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюз может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину.

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газ, транзит, ЕС
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