ЕС готов поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину

Об этом шла речь на брифинге официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант 22 июля.

По ее словам, Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и Германии по "Северному потоку-2".

"Украина является надежным партнером Европейского союза по транзиту газа, и Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о продлении договора о транзите", - отметила Спинант.

Она также добавила, что Брюссель готов обсуждать вопросы "Северного потока-2" с Киевом, но пока не получал официального запроса.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что готовы обсуждать продление транзита газа через Украину.

А канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюз может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину.

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