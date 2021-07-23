У Путина готовы обсуждать транзит газа через Украину после 2024

Об этом сообщает свидетельствует заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. Мы бы хотели увидеть также в заявлении и посыл Украине. О том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий", - отметил Песков.

Напомним, по условиям сделки США и Германии в отношении газопровода "Северный поток-2" немецкая сторона обязуется сделать все для того, чтобы транзит газа через Украину был продлен еще на десять лет.

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