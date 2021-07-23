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Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

23.07.2021 / 15:49
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% к второй половине 2022 года.

"Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители. (...) Во II пол.-2022 года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне", – сообщается на сайте Нацбанка 22 июля.

Центробанк уточнил, что пик инфляционного всплеска на уровне около 10% придется на осень 2021 года, после чего инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. во втором полугодии 2022 года.

Указывается, что инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

Кроме того, ужесточение монетарной политики НБУ, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.

Источник

НБУ, инфляция
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