НБУ повысил учетную ставку до 8% и усилил монетарную политику

Об этом на пресс-рифинге по решениям правления НБУ по монетарной политике 22 июля сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - заявил Шевченко.

По его словам, в первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов.

"В июне 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза Нацбанка (9,2%).

С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена ​​временными факторами - ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой - более существенно усилилось фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% г/г и заметно превысилп апрельский прогноз (6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда.

На усиление инфляционного давления, в частности фундаментального, влияет также динамическое обновление экономики, о котором свидетельствуют ежемесячные и другие высокочастотные индикаторы. Так, в апреле индекс производства базовых отраслей вырос на 18,3% г/г, в мае - на 4,1% г/г, а индекс ожиданий деловой активности в июне достиг наивысшего значения, начиная с октября 2019 года", - добавили в НБУ.

В то же время в определенной степени сдерживали фундаментальое инфляционное давление благоприятная ситуация на валютном рынке и стабилизация инфляционных ожиданий, добавили в НБУ.

"Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года", - заявили в НБУ.

Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%.

"После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители. Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.

В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне", - добавили в регуляторе.

При этом, Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

"Устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины усиления карантина зимой и весной. Учитывая это, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%.

В дальнейшем экономика будет расти приблизительно на 4,0% ежегодно. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий ", - сказал Шевченко.

Учитывая баланс рисков, правление НБУ решило повысить учетную ставку до 8% и ужесточить монетарную политику через ряд дополнительных мероприятий, а именно:

продолжить плановое сворачивания антикризисных мер;

установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне "учетная ставка 1 п. п." при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня - при условии проведения процентного тендера;

уменьшить плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долл США до 5 млн долл США.

"Прогноз Нацбанка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранения ее на этом уровне до 2 квартала 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

В случае реализации дополнительных проинфляционная рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%", - заявили в НБУ.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним: в июне равление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

7 из 10 членов Комитета по монетарной политике НБУ поддержали сохранение учетной ставки на уровне 7,5%, еще трое были за повышение до 8%.

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